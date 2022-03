Café fördert Integration

An diesem Freitag, 1. April, startet das neue Begegnungscafé des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Mannheim. Der Name lautet Mayak, das bedeutet übersetzt so viel wie Leuchtturm. Das Angebot ist kostenfrei und offen für Frauen und Kinder aus sämtlichen Ländern und Kulturen. An zwei Standorten findet das Begegnungscafé zunächst statt: Zum einen im DRK-Quartiersbüro in der Schwetzingerstadt. Immer freitags steht es dort zwischen 12 und 15 Uhr in der Schwetzingerstraße 130 offen. Im DRK-Generationentreff in der Roggenstraße 15 auf dem Waldhof-West findet der Treffpunkt an zwei Tagen in der Woche statt: dienstags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von 13.30 bis 15.30 Uhr. Das Konzept der Begegnungscafés sieht Zeit für gemeinsamen Austausch in gemütlicher Umgebung vor. Kaffee, Tee und Kuchen stehen demnach ebenso bereit wie Bastel- und Spielangebote. Eine Übersicht über alle Ukraine-Hilfsangebote des DRK gibt es online. red/lok

Info: www.drk-mannheim.de/ aktuelles/ukraine-hilfe

