BW Bank füllt die Spendenlücke

„Wir lassen Sie nicht allein!“ Mit dieser Aussage verband Claudia Diem, Vorstandsmitglied der BW Bank mit Sitz in Mannheim, die Übergabe eines Schecks über 5000 Euro an den „MM“-Hilfsvereins, Träger der Aktion „Wir wollen helfen“. Die Bank wolle mit der Spende zumindest einen Teil der Summe ausgleichen, die durch den Ausfall des Blumepeterfests auf dem Spendenkonto der „MM“-Aktion fehlt.

Das sonst stets Ende September stattfindende Blumepeterfest, seit über 50 Jahren vom Feuerio zugunsten von „Wir wollen helfen“ und damit in Not geratenen Mannheimern ausgerichtet, hatte nach 2020 nun erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Dabei ist die BW Bank stets ein wichtiger Partner der Benefizveranstaltung. Seit über 20 Jahren schon bewirtet die Bank jedes Jahr die rund 120 bis 150 ehrenamtlichen Helfer im Casino der Bank in der Augustaanlage.

Karl Heidenreich, damals Vorstandsmitglied der Landesbank mit Sitz in Mannheim, hatte die Tradition begründet. Diem setzte sie gerne fort – als wichtige Geste der Anerkennung für den großen körperlichen und zeitlichen Einsatz der vielen Helfer und als Beleg dafür, dass die BW Bank als regional verwurzelte Bank durch gesellschaftliches Engagement Farbe bekennen will.

Zudem initiierten Diem und Direktor Antonello Rofrano, Leiter Privates Vermögensmanagement Rhein-Neckar/Baden, dass auch Mitarbeiter der BW Bank sich unter die ehrenamtlichen Helfer einreihen. Beide gingen dabei seit Jahren mit gutem Beispiel voran, sie am Weinstand, er an der Zentralkasse. Viele Kollegen schlossen sich an.

„Wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten aber auch helfen, wenn das Fest leider nicht stattfinden kann“, meinte Claudia Diem jetzt. Daher steuere die Bank statt dem Dankesessen 5000 Euro als Geldspende bei, denn „Ihre wichtige Aktion braucht ja Einnahmen, da tut es sicher weh, dass das Fest erneut fehlt“, erklärte sie.

„Im nächsten Jahr sind wir aber wieder dabei“, versprach Antonello Rofrano, die Tradition des Helferfests ebenso wie die der personellen Unterstützung aufrechtzuerhalten. „Wir unterstützen Sie gerne und wollen dann auch wieder selbst Hand anlegen“, bekräftige Diem.