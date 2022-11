Busse und ihr Beitrag zur Umwelt

„Bus-Industrie? Baustein für die soziale & ökologische Verkehrswende!“ – unter diesem Titel laden die beiden Mannheimer Bundestagsabgeordneten der Linken, Gökay Akbulut und Bernd Riexinger, gemeinsam mit der Rosa Luxemburg Stiftung am heutigen Samstag, 19. November, von 16 bis 18 Uhr zu einer Diskussionsveranstaltung im Gemeindesaal der Griechisch-Orthodoxen Gemeinde Luzenberg (Spiegelstraße 2) ein. Der Eintritt ist frei.

Vor dem Hintergrund der Gefährdung von Arbeitsplätzen bei EvoBus in Mannheim widmet sich die Veranstaltung widmet der Frage, welchen Beitrag der Erhalt und der Ausbau der Bus-Produktion in Deutschland für einen sozialverträglichen Umbau der Mobilitätsindustrien spielen kann. Busse könnten in Zukunft in Großstädten, aber auch in mittleren und kleinen Städten und dem ländlichen Raum eine wichtige Rolle für eine faire und bezahlbare Mobilität für alle spielen, so die These. Sie sind damit ein wichtiger Bestandteil einer sozialen und ökologischen Mobilitätswende.

Mitwirkende sind Antja Blöcker – sie plädiert für (Beschäftigungs-)Perspektiven der Bus-Industrie in Baden-Württemberg und Deutschland – sowie Bernd Riesinger, der sich für einen Richtungswechsel in der Industriepolitik starkmacht. Antja Blöcker ist Sozialwissenschaftlerin und Senior Research Fellow am Institut für Arbeit und Technik der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen. Sie forscht über Entwicklungen in der Auto- und Busindustrie. Bernd Riexinger ist Bundestagsabgeordneter der Linken und dort Mitglied im Verkehrsausschuss. dir