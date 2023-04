Buslinien 43 und 46 werden am Sonntag in Mannheim-Friedrichsfeld umgeleitet

Mannheim. Die Buslinien 43 und 46 der RNV in Mannheim werden am Sonntag, 30. April, umgeleitet. Grund ist die Sperrung der Vogesenstraße im Stadtteil Friedrichsfeld wegen des an diesem Tag stattfindenden Sommertagsumzugs, teilte die RNV mit. Die betroffenen Busse werden von 11 Uhr bis voraussichtlich etwa 19 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Mühlhauserstraße und Ahornstraße über den Straßburger Ring umgeleitet. Die Haltestelle Vogesenstraße wird in diesem Zeitraum nicht bedient.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1