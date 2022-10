Busch Trio in den REM

Mannheim. Das nach dem legendären Geiger Adolf Busch benannte Busch Trio gibt am Mittwoch, 19. Oktober, 19 Uhr, ein Konzert in der Mannheimer Reihe „Kammermusik in den Reiss-Engelhorn-Museen“. Mathieu van Bellen (Violine), Ori Epstein (Violoncello) und Omri Epstein (Klavier) spielen hierbei Robert Schumanns Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 63 und Peter Tschaikowskys Klaviertrio e-Moll op. 50 (Eintritt 30 Euro, Ermäßigungen gibt es bis hin zu freiem Eintritt für Kinder und Jugendliche, die von Erwachsenen begleitet werden).

