Bus pendelt zwischen acht Museen Von Peter W. Ragge

Freier Eintritt, kostenlose Busfahrt – das macht es leicht, in die Stadt- und Stadtteilgeschichte einzutauchen. Auf Initiative der Heinrich-Vetter-Stiftung haben sich acht Einrichtungen an fünf Orten zum „Tag der Heimatmuseen“ zusammengeschlossen, der am Sonntag, 17. Juli, von 11 bis 18 Uhr stattfindet. „Da wir uns auch um lokale Kultur kümmern, sind wir daran interessiert, die wichtige Arbeit lokaler Museen der Öffentlichkeit besser bekannt zu machen“, so Antje Geiter, Leiterin des Ideellen Bereichs der Stiftung. „Lokale Museen tragen zu einem gesellschaftlichen Miteinander bei“, so Geiter, das auch die Stiftung stärken wolle. Die überwiegend ehrenamtlich mit viel Liebe zum Detail eingerichteten und auch ehrenamtlich getragenen Heimatmuseen zeigen die Geschichte der Gemeinden, von Landwirtschaft, Handwerk und Verkehr mit oft spannenden, originellen Exponaten. Dazu kommen eigens für diesen Tag arrangierte Sonderausstellungen oder Vorführungen. Erreichbar sind die Museen mit Bussen, die mit „Tag der Heimatmuseen“ gekennzeichnet sind und an den RNV-Haltestellen in der Nähe der Museen halten. Ein Fahrzeug fährt im Ein-Stunden-Rhythmus die Runde Seckenheim – Neckarau – Feudenheim – Ilvesheim - Seckenheim, der zweite Bus verkehrt von Feudenheim aus nach Sandhofen, auch im Ein-Stunden-Takt – und alles kostenlos. Fahrpläne dazu sowie ein Faltblatt über alle beteiligten Einrichtungen liegen in jedem Museum aus.

