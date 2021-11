Bus-Fahrgast bei Vollbremsung verletzt

Mannheim. Eine 71 Jahre alte Frau ist bei einem Verkehrsunfall in einem Linienbus in Mannheim verletzt worden. Die Geschädigte stürzte am Dienstagnachmittag bei einer Vollbremsung des Busses und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Busfahrer der Linie 53 hatte das Manöver auf der Wormser Straße im Stadtteil Käfertal an einer wegen geparkter Fahrzeuge entstandenen Engstelle einleiten müssen, um einen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 31 Jahre alten Fahrerin zu vermeiden. Die verletzte 71-Jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese melden sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 bei der Behörde.