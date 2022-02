Bus bedrängt, Fahrgäste verletzt

Ein Autofahrer hat am Mittwochnachmittag im Stadtteil Schönau einen Bus zu einem Bremsmanöver gezwungen, bei dem mehrere Fahrgäste teils schwer verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilt, war der Linienbus der RNV in der Sonderburger Straße, nachdem er an der dortigen Haltestelle Fahrgäste aufgenommen hatte, gerade in Richtung Waldhof losgefahren und hatte sich wieder in den fließenden Verkehr eingeordnet. Ein in gleicher Richtung fahrender Autofahrer überholte den Bus verbotswidrig über die Gegenfahrspur und scherte so knapp vor dem Bus wieder auf die Fahrspur ein, dass der Busfahrer stark abbremsen musste.

Mehrere Fahrgäste wurden dabei nach vorne geschleudert und erlitten Verletzungen. Eine 63-jährige Frau schlug mit dem Kopf gegen eine Haltestange und musste mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zwei weitere Frauen im Alter von 26 und 48 Jahren erlitten leichte Verletzungen, konnten aber von Rettungskräften vor Ort behandelt werden. Der Autofahrer flüchtete. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.

Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, unter der Telefonnummer 0621/174-4222 zu melden. red

