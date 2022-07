Bunker Sandhofen

In einem ehemaligen Luftschutzbunker aus dem Zweiten Weltkrieg in der Birnbaumstraße ist das Zeitgeschichtliche Museum Mannheim, angegliedert dem Heimatmuseum Sandhofen. Auf zwei Etagen sind viele Uniformen, Fahnen, Orden, historische Fotos und andere Gegenstände zu sehen. Behandelt werden die Zeit der Luftschiffe von Schütte-Lanz in Sandhofen, das Militär der Kaiserzeit, das Leben während der Diktatur der Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg, die Zeit der Amerikaner in Mannheim – besonders mit Blick auf den Coleman-Flugplatz – und eine Ausstellung zu den Anfängen der Bundeswehr.

