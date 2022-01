Bundeswehr verlängert den Einsatz

Bis zunächst 20. Februar hat die Bundeswehr ihren Einsatz in Mannheim zum Kampf gegen die Corona-Pandemie verlängert. Das bestätigte ein Sprecher des Landeskommandos Baden-Württemberg auf Anfrage. Damit sind die Soldaten weiter im Klinikum sowie für das Gesundheitsamt tätig.

Die Bundeswehr hilft weiter in Mannheim gegen Corona. © Christian Charisius/dpa

Seit Anfang Dezember unterstützen 21 Angehörige der Bundeswehr in Amtshilfe das Gesundheitsamt am Telefon, um die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln, zu befragen und über die Quarantäne-Pflichten zu informieren. Sie kommen vom Deutsch-Französischen Versorgungsbataillon aus Müllheim, das zur 1989 aufgestellten Deutsch-Französischen Brigade gehört. Geplant ist, dass sie demnächst von Soldaten vom Hubschrauberregiment 64 aus Laupheim abgelöst werden. Am 20. Dezember kamen 15 Angehörige des ABC-Abwehrbataillons 750 „BADEN“ aus Bruchsal nach Mannheim. Sie helfen im Coronavirus Diagnose-Stützpunkt und in den Test-Zelten an den Eingängen Ost und West vom Universitätsklinikum bei Datenerfassung, Etikettierung der Tests, Unterstützung in der administrativen Fallaufnahme/Patientenaufnahme sowie bei logistischen Transporten zum Labor. pwr