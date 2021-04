Bundeswehr tauscht Personal

Die schwarzen Barette verschwinden aus dem Stadtbild: Die Bundeswehr hat die Soldaten vom Panzerbataillon 363 Hardheim, die seit Oktober im Kampf wegen der Corona-Pandemie in Mannheim im Einsatz sind, abgezogen. Im Schichtbetrieb halfen sie vom Stadthaus N 1 aus an sieben Tagen in der Woche dem Gesundheitsamt per Telefon, die Kontaktpersonen von Corona-Infizierten zu ermitteln und zu kontaktieren. Zudem erledigten sie damit zusammenhängende Büro- und Dokumentationsarbeiten.

AdUnit urban-intext1

Nun müssen die Panzersoldaten sich wieder um den Ausbildungs- und Dienstbetrieb in dem erst 2019 neu aufgestellten und mit „Leopard“-Panzern ausgerüsteten Bataillon kümmern. Oberbürgermeister Peter Kurz dankte ihnen im Hauptausschuss des Gemeinderats „recht herzlich“, wie er sagte, für ihren Einsatz.

ABC-Abwehr-Soldaten kommen

Bundeswehrsoldaten bei der Arbeit fürs Gesundheitsamt. © Thomas Tröster

Die Bundeswehr hilft Mannheim aber dennoch weiter. Anstelle der anfangs 30, zuletzt 22 Panzersoldaten treten am Samstag in Mannheim 30 Angehörige des ABC-Abwehrbataillons 750 „Baden“ aus Bruchsal ihren Dienst für das Gesundheitsamt an. Männer und Frauen dieser Einheit waren bereits im Januar eine Woche in Mannheim, um Besucher, Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen auf das Coronavirus zu testen. Sie wurden dann aber, als mehr Personal benötigt wurde, von größeren Einheiten der Luftwaffe und diese schließlich von Gebirgsjägern abgelöst.

Verlängert worden ist inzwischen der Einsatz von Angehörigen des Sanitätsregiments 3 „Alb-Donau“ aus Dornstadt. Sie unterstützen, assistiert von einem Feldjäger für Verwaltungsaufgaben, den Coronavirus-Diagnose-Stützpunkt des Uniklinikums auf der Grünfläche an der Ecke Röntgenstraße/Theodor-Kutzer-Ufer. Die Einheit ist bekannt für die sanitätsdienstliche Versorgung der Bundeswehr im Auslandseinsatz, aber auch zuständig für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit im süddeutschen Raum.

AdUnit urban-intext2

Koordiniert wird die Amtshilfe der Bundeswehr, welche die Stadt nichts kostet, von Reservisten des Kreisverbindungskommandos der Bundeswehr.