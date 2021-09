Bundestagswahl: Die Auszählung im Wahlkreis Mannheim läuft

Mannheim. Zum Aktualisieren des Artikels hier klicken!

Die Wahllokale sind seit 18 Uhr geschlossen, die Auszählung der Stimmen läuft - auch im Wahlkreis Mannheim. Schafft es die Grünenpolitikerin Melis Sekmen, das Direktmandat in der Quadratestadt zu gewinnen? Vereint am Ende die Sozialdemokratin Isabel Cademartori die meisten Erststimmen auf sich? Oder ist gar CDU-Kandidat Roland Hörner der lachende Dritte, der als Wahlkreisgewinner nach Berlin fährt? Spannend wird auch die Frage, wie viele Zweitstimmen die Parteien in Baden-Württemberg erhalten. Denn das Zweitstimmen-Ergebnis sagt mit aus, wie viele Personen über die Landesliste in den Bundestag einziehen.

Verfolgen Sie hier live die Auszählung des Wahlkreises Mannheim

Bei der Bundestagswahl 2017 machte Nikolas Löbel (CDU) das Rennen und setzte sich mit 29,3 Prozent knapp gegen Stefan Rebmann von der SPD durch, der 27,9 Prozent Erststimmen bekam. Der Grüne Gerhard Schick erreichte 13,1 Prozent und AfD-Kandidat Rober Schmidt 12,5 Prozent. Dahinter kamen Gökay Akbulut (Die Linke) und Florian Kußmann (FDP) mit 7,4 und 6,9 Prozent ins Ziel.

Bei den Zweitstimmen lag die CDU rund sechs Prozentpunkte vor der SPD, die Grünen landeten hauchdünn vor der AfD auf Platz drei. Dahinter folgten FDP und Grüne. Die Wahlbeteiligung 2017 lag in Mannheim bei 73 Prozent.

