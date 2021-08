Bundestagswahl 2021: Wählerverzeichnis wird erstellt

Mannheim. Ende der Woche wird das Wählerverzeichnis für die Bundestagswahl am 26. September erstellt. Etwa 196.000 Wahlberechtigte in Mannheim werden automatisch ins Wählerverzeichnis eingetragen. Den ins Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten werden die Wahlbenachrichtigungen zwischen dem 16. August und dem 5. September an die Wohnungsanschrift zugestellt. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Alle Wahlberechtigten werden gebeten, darauf zu achten, dass ihr Briefkasten richtig beschriftet ist und alle für die Wohnung gemeldeten Familiennamen aufgeführt sind, damit die Briefe auch zugestellt werden können. Die Wahlbenachrichtigung enthält alle wichtigen Informationen zur Wahl.



Auf der Wahlbenachrichtigung ist wie gewohnt der Briefwahlantrag vorgedruckt. Noch bequemer geht es nur mit dem Online-Briefwahlantrag auf www.mannheim.de/wahlen oder mit dem QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung. Wer bis zum 5. September keine Wahlbenachrichtigung bekommen hat, sollte dies sofort beim Wahlbüro, Telefon 0621/293-9566, überprüfen lassen, weil sonst die Gefahr besteht, dass nicht gewählt werden darf.

