Bundestagswahl 2021: Kreiswahlausschuss hat amtliches Endergebnis festgestellt

Mannheim. Das vorläufige Ergebnis der Bundestagswahl 2021 in Mannheim vom Wahlabend ist inzwischen überprüft worden. Wie erwartet ergaben die Nachprüfungen nur geringfügige Änderungen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis, teilte die Stadt Mannheim mit. Der Kreiswahlausschuss unter Leitung von Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz hat in seiner heutigen Sitzung (30. September) das amtliche Endergebnis der Bundestagswahl in Mannheim festgestellt. Die endgültigen Ergebnisse für alle Wahlbezirke können auch im Internet unter www.mannheim.de/wahlen aufgerufen und heruntergeladen werden.

