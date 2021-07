Bundestagswahl 2021: Bewerber und Bewerberinnen aus Mannheim stehen fest

Mannheim. Die Bewerberinnen und Bewerber aus Mannheim für die Bundestagswahl 2021 stehen fest. Die 196.000 wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in der Quadratestadt können am 26. September bei Politikerinnen und Politikern von zwölf verschiedener Parteien ihr Kreuz setzen, teilte die Stadt am Freitag mit. Dem Kreiswahlausschuss lagen die folgenden Bewerbungen vor:

Die Einreichungsfrist endete am 19. Juli 2021 um 18 Uhr. Die Reihenfolge und Nummern der Wahlvorschläge sind landeseinheitlich und werden von der Landeswahlleiterin vorgegeben. Liegen diese Daten vor, kann mit dem Druck der Stimmzettel begonnen werden.

Die Wahlbenachrichtigungen in Mannheim werden beim Kommunalen Rechenzentrum gedruckt und über einen lokalen Zusteller versandt. Das Wählerverzeichnis wird mit Stichtag 15. August erstellt. Wahlberechtigte Einwohnerinnen und Einwohner, die zu diesem Zeitpunkt in Mannheim wohnen, werden von Amts wegen in das Wählerverzeichnis eingetragen.