Bundespräsident in Mannheim - Drohneneinsatz in der Schwetzingerstadt

Mannheim. Aufgrund des Besuchs von Bundespräsident Steinmeier kommt es zu einem Drohneneinsatz in der Mannheimer Schwetzingerstadt. Wie die Polizei mitteilte, dient der Drohneneinsatz der Verkehrsüberwachung und findet in den Mittagsstunden statt. Frank-Walter Steinmeier (SPD) ehrt am heutigen Sonntag um 11 Uhr die Verleihung des Mannheimer Schillerpreises an Emine Sevgi Özdamar.

