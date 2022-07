Bundespolizei enttarnt falsche Identität eines 26-Jährigen am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Die Bundespolizei hat am Samstagabend am Mannheimer Hauptbahnhof die falsche Identität eines 26-jährigen serbischen Staatsbürgers aufgedeckt. Gegen 22.45 Uhr kontrollierten die Beamten den Mann, der sich mit einem französischen Ausweisdokument auswies, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Bei der Überprüfung der Dokumente bestätigte sich der Verdacht, dass der Ausweis gefälscht war und auf einer fiktiven Identität ausgestellt war. Zwei weitere Ausweise derselben französischen Identität fanden die Beamten bei der Durchsuchung des 26-Jährigen.

Anhand polizeilicher Datenbanken konnte die Identität des Mannes ermittelt werden. Der 26-Jährige lebte schon seit geraumer Zeit unter seiner fiktiven Identität in Deutschland.

Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Urkundenfälschung, des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet und des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

