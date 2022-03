Bundespolizei beschlagnahmt falschen Führerschein am Mannheimer Hauptbahnhof

Mannheim. Die Bundespolizei hat am Montagabend gegen 20:30 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof einen falschen Führerschein eines 22-jährigen Mannes beschlagnahmt, nachdem dieser in einem ICE ohne gültiges Fahrausweis gefahren ist. Dies teilte die Polizei mit. Die Bundespolizei am Hauptbahnhof Mannheim wurde durch die

Deutsche Bahn über eine männliche Person ohne Fahrausweis im ICE 695 (Fahrweg

Leipzig - München) informiert. Vor Ort stellten die Beamten den 22-Jährigen fest. Der Tatverdächtige wies sich mit einem gültigen albanischen Reisepass aus. Die Beamten verbrachten den Mann zur Sachverhaltsklärung zur Wache am

Hauptbahnhof. Dort durchsuchten sie den albanischen Staatsangehörigen und fanden einen gefälschten, albanischen Führerschein. Die Beamten beschlagnahmten das Dokument.

Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Urkundenfälschung.

