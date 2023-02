Mannheim. Auf dem Gelände der Bundesgartenschau entsteht derzeit der Pavillon "Seeigel". Wie die Buga GmbH mitteilt, sind die Einzelteile des Bauwerks aus Heilbronn im Dezember auf das Spinelli-Gelände geliefert worden. Nun erfolgt der Aufbau der 376 maßgeschneiderten Holzsegmente.

Wer im "Seeigel" seinen Platz hat

Die Konstruktion des Pavillons ist dem Skelett von Seeigeln nachempfunden. Nachdem die drei Stützbögen im Boden verankert sind, so heißt es in der Pressemitteilung, werden die Dachsegmente per Kran eingehoben und befestigt. Das fertige Bauwerk aus Lärchenholz hat eine Fläche von rund 500 Quadratmetern und ist bis zu sieben Meter hoch.

Der Pavillon diente bereits auf der Bundesgartenschau 2019 in Heilbronn als Veranstaltungsort. Die digital geplante und roboterbasiert gefertigte Leichtbaukonstruktion gilt als weltweit einzigartig. Auf der Bundesgartenschau in Mannheim, die am 14. April beginnt, wird sich die Metropolregion Rhein-Neckar den Besucherinnen und Besuchern im "Seeigel" präsentieren.