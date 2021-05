Bund untersützt Kultursommer mit fast 400.000 Euro

Mannheim.. Der Bund will das in Mannheim geplante kulturelle Sommerprogramm mit 399.000 Euro unterstützen. Das teilte die Stadt mit. Die Veranstaltungen sollen von Julis bis Oktober Open-Air in ganz Mannheim stattfinden.

Der zentrale Ort für die Veranstaltungen soll laut Stadt der Mannheimer Schlosspark auf dem Lindenhof sein. Außerdem seien mehrere vorübergehende "Pop-Up-Flächen" in der ganzen Stadt geplant.

Seit Spätsommer 2020 wurde nach Angaben der Stadt ein Konzept am "Runden Tisch Clubkultur" erarbeitet. Nachtbürgermeister Robert Gaa, Next Mannheim, und das Bündnis Kulturschaffender Mannheims (BKM) sowie der Gemeinderat seien daran beteiligt. „Wir freuen uns, dass die vorgelegte Konzeption von der Bundeskulturstiftung mit dieser hohen Förderung auf so einen großen Zuspruch gestoßen ist. Damit wird speziell die Freie Szene in die Lage versetzt, sich publikumswirksam darzustellen und ein vielfältiges kulturelles Sommerprogramm öffentlichkeitswirksam anzubieten“, sagte Kulturbürgermeister Michael Grötsch.

Das Kulturamt der Stadt hatte laut eigenen Angaben im April einen Antrag gestellt. Diese Woche habe dann die Kulturstiftung des Bundes die Unterstützung zugesagt.

