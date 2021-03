Der Radschnellweg Mannheim-Viernheim-Weinheim wird mit 1,7 Millionen Euro für Planungskosten vom Bund gefördert. Dies teilten das baden-württembergische Verkehrsministerium, die Stadt Mannheim und die Bundesgartenschaugesellschaft am Donnerstag mit. „Ein weiterer großer Schritt in Richtung einer nachhaltigen Verkehrswende“, wie Mannheims Umweltbürgermeisterin Diana Pretzell (Grüne) kommentierte. Der neue Weg soll zunächst die Innenstadt mit dem Areal der Bundesgartenschau 2023 verbinden und später weiter in Richtung Südhessen und Bergstraße führen. In der Region werden weitere Schnellwege zwischen Mannheim und Heidelberg sowie in Ludwigshafen und in der Vorderpfalz geplant. lang