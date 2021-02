  Buga-Vortrag über Tourismus

Mannheim. „Die Bundesgartenschau als Tourismus-Magnet“ – über dieses Thema sprechen Sibylle Eßer von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG), Karmen Strahonja (Stadtmarketing) und Michael Schnellbach von der Mannheimer Buga-Gesellschaft am Donnerstag, 25. Februar, 18 Uhr, in der Veranstaltungsreihe „Buga 23: Plattform“. Wie es vergangene Gartenschauen geschafft haben, Besucherzahlen im Millionenbereich anzuziehen, und welche Chancen die Gartenschau im übernächsten Jahr für Mannheim bietet, soll an dem Abend thematisiert werden.

AdUnit urban-intext1

Als ein maßgeblicher Erfolgsfaktor, Bugas und die austragenden Städte als Tourismus-Ziele zu vermarkten, so Eßers Erfahrung, habe sich die enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen örtlichen Tourismusverbänden sowie regionalen Presse- und Rundfunkanstalten erwiesen. Anfang des Jahres wurde dafür eigens eine neue Tourismus Stadt Mannheim GmbH gegründet, wie Tanja Binder von der Buga-Gesellschaft mitteilte. Der Vortragsabend findet online über den Dienstleister Zoom statt, Zugangsdaten kann man auf der Internet-Seite der städtischen Bundesgartenschau-Gesellschaft abrufen.

Zugangsdaten zum Zoom-Vortrag unter www.buga23.de