Buga sucht junge Chorsänger

Wer singen kann und bei der Bundesgartenschau auftreten will, der bekommt jetzt eine Chance. Für das Musical über das Leben und die Karriere der Mannheimer Ausnahme-Sängerin Joy Fleming werden Mitwirkende gesucht – für einen Bürgerchor ebenso wie Kinderdarsteller. Das Musical, das die Bundesgartenschau auf Initiative von Capitol-Chef Thorsten Riehle gemeinsam mit der „Mannheimer Runde“ produziert, wird im Sommer 2023 an 15 Abenden im Kulturprogramm auf dem Spinelli-Gelände aufgeführt.

Für den Bürgerchor, den Dieter Scheithe leiten wird, werden Sänger mit guten bis sehr guten Chorqualitäten, am besten im Bereich Gospel, sowie Amateur-Theater-Erfahrung gesucht. Ein Auswahl-Termin dafür ist am 13. Dezember ab 17 Uhr in der Popakademie. Bereits am 8. Dezember ab 17 Uhr in der Popakademie wird Dieter Scheithe sich Bewerber für den Kinderchor anhören und ansehen. Sie sollen zwischen zehn und 15 Jahre alt sein und bereits einige Gesangs- und Theatererfahrung gesammelt haben. Die Bewerbungsunterlagen kann man per E-Mail unter der Adresse musical@buga23.de anfordern. pwr