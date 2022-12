Buga: Saitendschungel wartet auf Kinder

Ein klingendes Spielgerät für die Bundesgartenschau hat auf dem Spinelligelände seinen Platz gefunden. Wie die Buga-Gesellschaft mitteilte, ist der rechteckige, knapp acht Tonnen schwere Saitendschungel per Schwerlasttransport angeliefert und von einem Mobilkran abgeladen worden. Ab dem 14. April 2023 können Kinder während der Buga auf dem Musikspielplatz an verschiedenen Stationen auf spielerische Weise Musik erzeugen.

Eines der Spielgeräte ist der speziell für die Buga entworfene Saitendschungel, der mit seiner Vielzahl an Kletterseilen an eine Harfe erinnert. Allerdings besteht die Ähnlichkeit nicht nur optisch - denn durch das Klettern auf Klangtellern, die an den Saiten befestigt werden, entstehen laut Buga-Gesellschaft Töne. Der Musikspielplatz ist einer von insgesamt sieben Spielplätzen für die jüngeren Parkbesucher. red