Buga: Mit dem Rad von Park zu Park

Die Freien Wähler/Mannheimer Liste drängen auf den raschen Ausbau der Radverbindung zwischen Luisenpark und Spinelli-Gelände – und zwar insbesondere im Bereich des einst als „Neckarsprung“ diskutierten Fluss-Überwegs parallel zur Riedbahnbrücke und der daran anschließenden Fuß- und Radfahrer-Brücke über die OEG-Gleise und die Fahrbahn des Paul-Martin-Ufers.

AdUnit urban-intext1

„Dieses Eck“, so Fraktionsvorsitzender Achim Weizel, seine Stadtratskollegen Christiane Fuchs und Holger Schmid sowie Neuostheims Bezirksbeirat Wolfgang Dreyer, „kann doch nicht der Anspruch der Buga“ sein. Gemeint ist die enge Verschwenkung des Wegs am Neuostheimer Neckardamm. Hier müsse ein neuer Steg her, damit der Radverkehr ohne die doppelte rechtwinklige Verschwenkung geradeaus in die Karl-Ladenburg-Straße geführt werden könne: „Das könnten wir jetzt noch rechtzeitig vor der Buga hinkriegen“, so Schmid.

Fahrzeit 15 Minuten

Wie berichtet, war über diese Strecke bereits zu Beginn der Planungen für die Buga 2023 diskutiert worden, es hatte damals auch Vorschläge zur Verbesserung der Wegeführung gegeben. Die Bundesgartenschau-Gesellschaft hatte auf Anfrage mitgeteilt, die beiden Buga-Standorte Spinelli und Luisenpark seien bereits ans Radnetz angeschlossen, die insgesamt etwa 3,8 Kilometer betragende Distanz könne in etwa 15 Minuten zurückgelegt werden.

Der ML ist dies zu wenig: Die Wegeführung zeige sich an dieser Stelle unattraktiv und sie sei insbesondere an Wochenenden bereits jetzt überlastet. „Was, wenn hier noch 1000 Radfahrer hinzukommen, die während der Buga zwischen Spinelli und Luisenpark pendeln?“, fragt Schmid. Und verweist auf die Ausschreibung zum Neckarsprung: „Da stand damals drin: ,Diese Verbindung soll eine eigene Attraktion entfalten und über die Buga-Projekte hinaus für die Mannheimer Bevölkerung ein Gewinn sein’.“ lang

AdUnit urban-intext2