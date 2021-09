Buga-Freunde werden Turm-Paten

Der Freundeskreis BUGA23 hat die Patenschaft über den Aussichtsturm übernommen, von dem man einen hervorragenden Ausblick auf die Bauarbeiten für die Bundesgartenschau hat. Ehrenamtlich wollen die Mitglieder regelmäßig „Ausguckstunden“ anbieten, bei denen sie die Bauarbeiten erläutern, kündigt Freundeskreis-Vorsitzender Gerhard Mandel an.

„Man kann da sehr gut sehen, wie es vorangeht“, so Mandel. Es lohne sich, den Turm immer wieder zu nutzen, ändere sich im Gelände doch fast täglich etwas. Vermutlich würden zunächst an Wochenenden Freundeskreis-Mitglieder am Turm Position beziehen und erläutern, was wo geplant ist. In jedem Fall wollen die Freundeskreis-Vorstandsmitglieder Joachim Girr und Hans Schröder sich darum kümmern, dass der Turm regelmäßig kontrolliert wird und sauber bleibt. Der 23 Tonnen schwere und 6,60 Meter hohe Turm aus Betonröhren diente früher an der U-Bahnhaltestelle Alexanderplatz in Berlin zur Information über die Großbaustelle. 2015 kam er aus der Hauptstadt und stand zunächst am Kasernenzaun am Aubuckel. Anfangs war er grün, ab 2020 dann gelb gestrichen. Seit Juli ist er am Rad- und Fußweg zwischen Rott und Feudenheim bei der Skateranlage postiert, also am östlichen Rand vom Spinelli-Areal. Dort entsteht mit dem Experimentierfeld das Herzstück der Bundesgartenschau.

Vorträge bei Vereinen

Die neuen Paten: Buga-Freunde auf dem Aussichtsturm. © Buga

Der im Juli 2020 gegründete Buga-Freundeskreis will nun, nachdem viele Corona-Beschränkungen gefallen sind, seine Aktivitäten ausweiten. „Wir werden jetzt offensiv ’rausgehen und werben“, kündigt Mandel an. Mitglieder des Freundeskreises bieten Vereinen und Organisationen an, dass sie deren Veranstaltungen besuchen und dort das Konzept der Bundesgartenschau vorstellen. „Wir haben eine Präsentation, die ständig aktualisiert wird, und stehen gerne Rede und Antwort“, so der Vorsitzende. Interessenten melden sich direkt über die Mailadresse buga2023.freundeskreis@mannheim.de. Zudem sei geplant, unter den Mitgliedern zu sammeln, um Bäume spenden zu können.