„Buga-Chor“ startet mit Proben

Der neue Feudenheimer Bürgerchor trifft sich am Montag, 28. Juni, um 19 Uhr in der Feudenheimer Kulturhalle zur ersten Probe. Gegründet wird der gemischte Chor vom Männergesangverein „Teutonia“, der während des Pandemie-Lockdowns überlegte, mit Blick auf die Bundesgartenschau 2023 einen neuen Klangkörper zu formieren (wir berichteten). Der von Katharina Linn geleitete Chor werde sich zwar speziell auf die Gartenschau vorbereiten. Er sei aber nicht als reiner Projektchor zu verstehen, sondern solle fester Bestandteil des Vereins werden. Jeder, der Freude am Singen hat, ist willkommen. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich. An den Proben teilnehmen darf, wer geimpft, getestet oder genesen ist und dies nachweisen kann. Ein Mund- und Nasenschutz ist zu tragen, der beim Singen abgenommen werden darf. Eine Anmeldung beim Vorsitzenden Dieter Kern per Telefon 0621/793330 oder per E-Mail an info@gv-teutonia.de ist erforderlich. pwr

