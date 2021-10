Buga-Bäume züchten

„Kinder machen Klima“ heißt die Mitmach-Aktion, mit der die „Buga 23“ Kinder und Jugendliche am Vorbereitungsprozess zur Mannheimer Bundesgartenschau beteiligen will. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, sind Kinder von acht bis zwölf Jahren eingeladen, am Mittwoch, 27. Oktober, Samen von ganz besonderen Bäumen im Luisenpark zu sammeln. Diese stammen noch aus dem Jahr 1975, als das erste Mal eine Bundesgartenschau in Mannheim ausgetragen wurde. Aus den Samen ziehen die Kinder junge Bäumchen heran. „Unsere zentrale Botschaft lautet: Jeder kann aktiv einen Beitrag für das Klima leisten und die eigene Zukunft gestalten“, sagt Ursula Jünger, die das Projekt „Kinder machen Klima. Vom Samen – zum Baum – zum Wald“ initiiert hat. Die kleinen Bäume werden später auf dem Gelände der Buga als Mini-Wald ausgestellt.

Seit 2019 besteht das Projekt Buga-Kids, das die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim als außerschulischen Lernort nutzt. In Form von Workshops und Mitmachaktionen erhalten Kinder und Jugendliche Einblicke in die Themen Klima, Umwelt, Energie und nachhaltige Nahrungsmittelsicherung. Eine Anmeldung für die Mitmach-Aktion „Kinder machen Klima“ ist erforderlich per Mail an tangerding.buga2023@mannheim.de. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. her