Buga als Ehestifterin

Der EUROPEAN MAKE-UP AWARD Expert ist für national und international etablierte Make-up Profis mit langjähriger Berufserfahrung interessant. Hier stehen echte Profis auf der Bühne, die über 18 Jahre alt sind, eine abgeschlossene Ausbildung zum Make-up Artist/Visagist(in) haben und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung (auch auf freiberuflicher Basis) besitzen. „80’s SUMMER GLAM“ lautet das diesjährige Motto und die tollsten und glamourösesten Make-up Looks der 80er Jahre dienen dabei als Inspiration. Volle Lippen, strahlende Augen mit einem perfekten Eyeliner und einem schönen gesunden Hautbild – bei diesem Wettbewerb soll ein Look entstehen, den sich jede Dame für den perfekten Auftritt wünscht. Gewonnen hat Oksana Onischuk aus Düsseldorf. Auf dem zweiten Platz landete Seda Yüksel aus Mannheim, Dritte wurde die Nataliia Stroitielieva aus Düsseldorf. In Düsseldorf trifft sich im Frühjahr 2023 die ganze Welt der Schönheit. Vom 31. März bis 2. April 2023 lädt die BEAUTY DÜSSELDORF als führender Treff für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness & Spa die Profis der Dienstleistungskosmetik zum großen Branchenfest ein. Die Fachbesucher dürfen sich in vier Hallen auf das komplette Angebot an neuen Produkten, Pflegekonzepten, modernen Behandlungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und guter Unterhaltung freuen.

© Messe Düsseldorf / tillmann