Am Gründonnerstag ließ die Bundesgartenschau-Gesellschaft noch öffentlichkeitswirksam Bäume pflanzen (wir berichteten), am Ostermontag kündigte sie nun überraschend die Fällung von Bäumen an: Da schnellstmöglich mit dem Bau des umstrittenen Panoramastegs am Aubuckel begonnen werden solle, werden dort ab Dienstag, als „vorbereitende Maßnahme sechs vitale Bäume entfernt und sieben bereits

...