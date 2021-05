Bürgerwiese wird neu angelegt

Ab Montag beginnt die rund 1,9 Millionen Euro teure Umgestaltung des Neumarkts in der Neckarstadt-West. Bis zum Ende des Jahres legt die Stadt dort die Bürgerwiese einschließlich einer Beregnungsanlage neu an, zudem soll es neue Sitzangebote und Liegeflächen aus Holz rund um die Grünanlage und auf dem Kinderspielplatz geben. Daneben werden Bäume und Gehölze gepflanzt, um die Aufenthaltsqualität in der Gesamtanlage zu erhöhen.

Aufgrund der Bauarbeiten müssen sowohl der Spielplatz als auch die Wiese für einige Monate gesperrt werden, wie die Verwaltung ankündigt. Ein großer Teil des Platzes vor dem Bürgerhaus dient dann als Baustelleneinrichtung und steht der Öffentlichkeit für die Dauer der Bauzeit nicht zur Verfügung.

Gemeinschaftliches Gärtnern

Zusätzlich bietet der Neumarkt den Bürgern künftig eine erweiterte Fläche für gemeinschaftliches Gärtnern in der Stadt, das „Urban Gardening“. Sowohl von der Langstraße als auch vom Spielplatz aus soll man dann barrierefrei auf die Wiese kommen. Die vorhandenen Spielgeräte werden zunächst abgebaut, damit dort ein neuer und zudem auch größerer Spielplatzbereich eingerichtet werden kann. „Zusammen mit dem angrenzenden Schattenhain wird hier ein schöner und funktionaler Platz für Kinder und Eltern geschaffen“, verspricht die Verwaltung.

Sämtliche Bautätigkeiten sollen „unter Berücksichtigung der aktuellen Stadtteilimpfungen durchgeführt werden“, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. scho

