Bürger bemängeln Verschmutzung und Baustellen

Kompetent, serviceorientiert und zuverlässig – so nehmen die Mannheimerinnen und Mannheimer den kommunalen Stadtraumservice wahr. Das ist ein Fazit der Bürgerbefragung zu den Bereichen Abfallwirtschaft und Stadtreinigung, über deren Ergebnisse die Verwaltung informiert hat. Demnach wird dem Stadtraumservice auch eine angemessene Öffentlichkeitsarbeit zugeschrieben. Kritischer äußerten sich die Befragten dagegen zu den Themen Sauberkeit, Baustellen und Verkehrssteuerung in der Stadt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Bürger wurden im Februar 2023 zu ihrer Zufriedenheit mit Abfallwirtschaft und Stadtreinigung befragt. Gleichzeitig wurde ihre Zufriedenheit mit den städtischen Leistungen zur Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Raums erhoben. Die Bürgerbefragung basiert auf einer telefonischen Befragung einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe von 1000 Personen und wurde vom Marktforschungsinstitut LQM aus Mainz im Auftrag der Stadt durchgeführt. Die Ergebnisse einer fünfstufigen Zufriedenheitsskala wurden in Punktwerte von 0 bis 100 umgerechnet.

Die Entsorgung von Hausmüll (92 Punkte), Wertstofftonne (91 Punkte) und Papier (91 Punkte) erfüllt die Erwartungen der Bevölkerung der Stadt zufolge „in besonders hohem Maße“. Einzig Gartenabfälle stellen eine Ausnahme dar, was die Stadt mit der der Umstellung von der gewohnten Grünschnittsammlung auf die wöchentliche Leerung der Biotonne erklärt.

Insgesamt wird die Stadtsauberkeit den Angaben zufolge mit einem leicht aufsteigenden Trend als gut bewertet. Dabei werde das eigene Wohnumfeld wie in früheren Befragungen tendenziell als besser eingeschätzt. Gleichzeitig würden gerade hoch frequentierte Orte in der Stadt als weniger sauber wahrgenommen. Wilder Müll, Zigarettenkippen, Hundekot und Graffiti würden vergleichsweise oft als Probleme in der eigenen Wohngegend genannt.

„Wollen noch besser werden“

Kritisch sehen die Bürger die Leistungen der Stadt bei Baustellen und Verkehrssteuerung. Für die Umsetzung von Baustellen vergaben sie 62 Punkte, für Informationen zu Baustellen 59 Punkte und für die Verkehrssteuerung allgemein 60 Punkte.

Eine hohe Zustimmung der Befragten gibt es der Stadt zufolge zur Grünpflege in der eigenen Wohngegend. Etwa ein Fünftel der Mannheimerinnen und Mannheimer sei – abhängig vom jeweils abgefragten Teilaspekt – „sehr zufrieden“, der verbleibende Teil „zufrieden“ oder „eher zufrieden“.

Die Leistungen der Abfallwirtschaft stechen nach den Worten von Bürgermeisterin Diana Pretzell „besonders positiv heraus“. „Gleichzeitig haben wir aber auch ein Auge auf die Dinge, die nicht so gut bewertet wurden. Besonders bei der Sauberkeit und der Instandhaltung der Infrastruktur des öffentlichen Raums wollen wir noch besser werden“, sagte Pretzell. red/fas