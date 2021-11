Bülent Ceylan tritt als Küchenhilfe im „Traumschiff“ auf

Comedian Bülent Ceylan hat eine Gastrolle in der ZDF-Serie „Traumschiff“. Der 45-jährige Mannheimer ist bei der Fahrt nach Schweden dabei, die nach Senderangaben am zweiten Weihnachtstag (20.15 Uhr) ausgestrahlt werden soll. Laut Medienberichten wird er als Küchen-Hilfskraft an Bord für Wirbel sorgen.

Eingetütet hat das Ganze der „Bild“-Zeitung zufolge „Traumschiff“-Kapitän Florian Silbereisen höchstpersönlich: „Ich wollte unbedingt, dass Bülent mal aufs Traumschiff kommt“, sagte der 40-Jährige dem Blatt (Samstag). „Aber leider hatte ich seine Telefonnummer nicht.“ Helfen konnte demnach Silbereisens Ex-Freundin Helene Fischer (37): „Ich habe dann Helene gefragt. Die hatte sie glücklicherweise.“ Während der „Traumschiff“-Reise nach Stockholm sind natürlich auch andere prominente Gesichter zu sehen, darunter ein alter Bekannter der Reihe: Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle alias Harald Schmidt, der die Rolle mit Unterbrechung über Jahre hinweg gespielt hatte und nun wieder zurückkehrt.

Kürzlich hatte Ceylan mit seinem Buch „Ankommen“ für Aufmerksamkeit gesorgt. Darin beschreibt er seine Kindheit auf dem Waldhof, erzählt über seinen Vater Ahmet, der 1958 nach Deutschland kam, und seine deutsche Mutter Hilde, die in Budapest geboren wurde. Er bietet auch Einblicke in sein Leben als Türke, der kaum türkisch konnte.

Viele Fans habe er damals auf dem Ludwig-Frank-Gymnasium nicht gehabt, schreibt er. Er sei eher ein Außenseiter gewesen. Wie er es dennoch in die Stadien Deutschlands schaffte, beschreibt er in dem Werk auch. Nun bekommen ihn die TV-Zuschauer also mit Kochmütze zu sehen: am 26. Dezember um 20.15 Uhr – filmreif am Herd. dpa/abo

