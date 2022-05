Buchpräsentation und Podiumsgespräch über Mannheim im Kolonialismus im Marchivum

Mannheim. Die koloniale Vergangenheit Deutschlands wird auch in Mannheim immer mehr zu einem Thema – nicht zuletzt durch die Diskussion um die historisch belasteten Straßennamen in Rheinau-Süd. Dazu passt eine neue wissenschaftliche Untersuchung, die sich mit dem kolonialen Erbe der Stadt und einem seiner bekanntesten Vertreter beschäftigt: „Imperiale Weltläufigkeit und ihre Inszenierungen. Theodor Bumiller, Mannheim und der deutsche Kolonialismus“ heißt das Buch von Bernhard Gißibl und Katharina Niederau, das an diesem Mittwoch, 18. Mai, 18 Uhr, im Marchivum vorgestellt wird – im Rahmen eines Podiumsgesprächs mit Experten. Zusätzlich zur Präsenzveranstaltung gibt es einen Online-Stream auf www.marchivum.de.

