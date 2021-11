Neue Methoden kennenlernen und selbst ausprobieren – das waren die Ziele des internationalen MUS-E-Treffens in Mannheim. Anregungen, um Kindern mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Schichten Kunst nahe zu bringen, erhielten die rund 30 Lehrer, Künstler, Museumsmitarbeiter und Organisatoren in der Kunsthalle, der Popakademie und in Schulen.

So erfuhren sie zum Beispiel,

...