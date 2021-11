Brücke ins Leben für Behinderte

Eine Brücke ins Leben schlagen auch für Menschen, die besonders benachteiligt sind – das möchte der Rotary Club Mannheim-Brücke. Unter dem Motto „Teilhabe behinderter Menschen fördern“ hat der Club Mannheim-Brücke der Gemeindediakonie Mannheim mit einer Spende von 10 000 Euro, etwa einem Viertel des gesamten jährlichen Clubbudgets für den sogenannten Gemeindienst, die Durchführung von drei Projekten ermöglicht.

So konnte zur Medienbildung der Beschäftigten der Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar ein Satz mit 16 Tablets angeschafft werden. „Neben dem Einsatz in speziellen Schulungsprogrammen leisten sie auch wichtige Dienste im Rahmen der sogenannten unterstützten Kommunikation und stärken behinderte Menschen in ihren Ausdrucksmöglichkeiten“, erläuterte Gernot Scholl, Vorstand der Gemeindediakonie. Das bestätigten bei der offiziellen Übergabe die Mitglieder des Werkstattrates, Julie Volchko und Ignazio Messana, mit strahlenden Gesichtern namens aller Beschäftigten.

In einem weiteren Projektteil werden durch die Finanzierung eines musiktherapeutischen Programms sehr schwer und mehrfach behinderte Menschen gefördert. „Da konnten wir schon nach den ersten Kursstunden erstaunliche und bewegende Entwicklungen bei den Teilnehmenden beobachten“, berichtete Johanna Meyer, Pädagogische Leitung der Diakoniewerkstätten.

Ein dritter Projektteil betrifft die Ausstattung eines Sportraumes für die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnhauses Gartenstadt. Gernot Scholl dankte den Rotariern des Club Mannheim-Brücke im Namen der Gemeindediakonie für die „umfängliche und wirkungsvolle Förderung“. Durch die Nachhaltigkeit der Projekte hätten viele behinderte Menschen einen Nutzen davon.

Genau das sei das Ziel, so Past-Präsident André Haug und Ge-meindienstbeauftragter Ralf Waldkirch. Der Club – einer von sechs Rotary Clubs in Mannheim – habe sich ganz bewusst in diesen besonderen Zeiten für die Förderung behinderter Menschen entschieden. „In einer Zeit, in der behinderte ebenso wie ältere und pflegebedürftige Menschen in besonderer Weise von Einschränkungen durch die Corona-Regelungen betroffen sind, sollte auch ein Zeichen der Verbundenheit gegeben werden“, so Waldkirch. pwr