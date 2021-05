„brotZeit“ startet nach den Pfingstferien

Mannheim. Ohne gesundes Frühstück oder gleich ganz ohne eine Stärkung in den Unterricht? Für viele Kinder ist das trauriger Alltag. Bürgermeister Dirk Grunert ist sich sicher: Es gebe einen „relevanten Anteil von Schülerinnen und Schülern, die von ihren Eltern ein entsprechendes Frühstück nicht bekommen“. Deshalb begrüßt die Stadt ausdrücklich, dass der Verein „brotZeit“ in Mannheim aktiv werden möchte – und das schon bald: Nach den Pfingstferien soll es an vier Mannheimer Schulen losgehen, wie Grunert im Bildungsausschuss des Gemeinderats mitteilte. Nach dem Stand der Dinge gefragt hatte die Fraktion der Grünen.

Den Verein „brotZeit“ hat Schauspielerin Uschi Glas vor zwölf Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Dieter Hermann und Harald Mosler gegründet. Seitdem können sich bundesweit an ausgewählten Grund- und Förderschulen Kinder vor Schulbeginn gemeinsam mit ausgewogenen Leckereien stärken. „Die Frühstückshelfer sind aktive und engagierte Senioren, die vor Unterrichtsbeginn den Schülern im Frühstücksraum ein kleines Buffet richten, ähnlich wie man es im Hotel kennt“, hatte Milena Haas vor einigen Monaten dem „Mannheimer Morgen“ berichtet. Sie ist „brotZeit“-Projektleiterin der Förderregion Nordbaden. „Die Kinder können sich ihr Frühstück aussuchen und kommen mit den Senioren in Kontakt“, so Milena Haas. Dabei finde auch ein generationenübergreifender Austausch statt.

Corona-Pandemie kein Hindernis

„So ein Angebot sollte dringend genutzt werden“, meint Dirk Grunert. Deshalb habe die Stadt die Schulen auf das Angebot hingewiesen – und wolle dafür auch weiterhin die Werbetrommel rühren. Kurz vor dem Start stehen die Förderzentren Maria-Montessori, Wilhelm-Busch, Gretje-Ahlrichs sowie die Käthe-Kollwitz-Grundschule. Im September, so Grunert, werde die Astrid-Lindgren-Grundschule folgen. Eugen-Neter- und Uhlandschule seien mit dem Verein bereits in Kontakt. Der sieht sich nach den Worten des Bürgermeisters „auch unter Corona-Bedingungen in der Lage, das anzubieten“ – zum Beispiel, indem Frühstückstüten gepackt werden. Pro Schule brauche man sechs bis sieben ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, bei der Akquise habe es „bisher keinerlei Probleme“ gegeben. Es hätten sich seit Oktober 60 Personen gemeldet, die mitarbeiten möchten.

Der Verein „brotZeit“ ist auf Expansionskurs. Nach eigenen Angaben arbeitet er mittlerweile an 245 Schulen. Dort „bereiten jeden Tag vor Unterrichtsbeginn insgesamt 1483 ehrenamtliche Frühstückshelfer hungrigen Schulkindern ein Frühstück zu. 450 Tonnen Lebensmittel werden hierfür pro Jahr gebraucht.“ Seit Vereinsgründung habe man 9,8 Millionen Frühstücke ausgegeben.

Auch in Mannheim möchte „brotZeit“ sein Engagement permanent ausbauen: „Wir sind gerade am Aufbau und planen, in den nächsten drei Jahren das Frühstück an 25 Schulen in Mannheim anbieten zu können“, hatte Milena Haas Anfang des Jahres betont. (mit cap)