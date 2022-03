Brennender Lastwagen am Maimarkt – aktueller Großeinsatz der Feuerwehr

Mannheim. Ein LKW hat am Montagmorgen bei Gleisbauarbeiten an der Haltestelle Maimarkt Feuer gefangen und einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Feuerwehr mitteilt, kommt es aktuell in der Xaver-Fuhr-Straße zu Löscharbeiten am dem Lastwagen einer Baufirma, das aus bisher unbekannten Gründen in Flammen aufging. Auf dem Lkw sollen sich noch Gasflaschen befinden, daher können die Löscharbeiten nur aus einer sicheren Distanz ausgeführt werden. Die Brandbekämpfung wurde mit drei Wasserwerfern eingeleitet, die Polizei ist auch vor Ort. Ob Personen verletzt wurden, ist noch unbekannt.

