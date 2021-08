Mannheim. Zwei Dixi-Toiletten sind am Sonntagmorgen im Mannheimer Jungbusch in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, haben diese gegen 8.10 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hafenstraße aus bisher ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Die Feuerwehr teilte gegen 8.50 Uhr mit, dass der Brand unter Kontrolle sei und es keine Verletzten gäbe. Derzeit sind Kräfte der Feuerwehr und Polizei im Einsatz, um Lüftungs- und Kontrollmaßnahmen am Gebäude durchzuführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1