„Brauchen das Mannheimer Wir-Gefühl“

Als 2002 große Teile Ostdeutschlands überflutet wurden, organisierte der Mannheimer Sänger Rolf Stahlhofen das Benefizkonzert „Menschen am Fluss“ in der Maimarkthalle. Mehr als 200 000 Euro waren damals zusammengekommen. Geld, das den Opfern half, ihr Leben nach und nach wieder aufzubauen. Jahre später gründete Stahlhofen mit der „Water Is Right“-Stiftung eine Plattform, um Menschen in den ärmsten Ländern den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Warum es kein Widerspruch ist, dass diese Stiftung nun auch dort helfen will, wo Wasser für Vernichtung gesorgt hat und warum es auch 2021 wieder ein Mannheimer Wir-Gefühl braucht, so wie damals im Jahr 2002 – darüber haben wir mit Rolf Stahlhofen gesprochen.

Rolf Stahlhofen und seine Stiftung Der Sänger Rolf Stahlhofen wurde am 24. April 1968 in Nabburg (Bayern) geboren. Bekannt wurde der Komponist und Musiker unter anderem als Mitglied der Söhne Mannheims, die er 2003 selbst verließ. Als das sogenannte „Jahrhunderthochwasser“ 2002 an Elbe und Oder riesige Schäden anrichtete, organisierte Stahlhofen binnen kürzester Zeit das Konzert „Menschen am Fluss“. Am 3. September 2002 kamen in der Mannheimer Maimarkthalle unter anderem Peter Maffay, BAP, Jule Neigel und Udo Lindenberg vor 8000 Gästen zu Deutschlands größtem Benefizkonzert zusammen. 2010 gründete Stahlhofen die international agierende „Water Is Right“-Stiftung, die sich seitdem weltweit dafür einsetzt, Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Die Stiftung will sich nun auch für die Opfer der jüngsten Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz einsetzen. Unter dem Stichwort „Hochwasser“ werden unter der IBAN DE94 5008 0000 0264 441100 Spenden entgegengenommen. mer

Herr Stahlhofen, als Sie die Nachrichten von der Flut in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erreicht haben, was war da Ihr erster Eindruck?

Rolf Stahlhofen: Ich war erst einmal einfach nur geschockt, weil das alles so schnell kam. Du spürst einfach: Wenn Mutter Natur will, kann sie uns alles nehmen.

Es ist nicht das erste Hochwasser, das Sie selbst gesehen haben – begreift man, wie es zu einer solchen Katastrophe kommt?

Stahlhofen: Ich bin an der Mosel aufgewachsen. Dann stehst du in Cochem, siehst die Flutangaben der letzten 300 Jahre – und weißt als Mensch, der an einem Fluss lebt, dass es zu Hochwasser kommen kann. Aber, dass es dich so heftig ereilt, das geschieht nur alle paar hundert Jahre.

Die Flut 2002 haben Sie quasi live miterlebt, was seinerzeit zum größten Benefizkonzert Deutschlands geführt hat. Was hat Sie damals dazu bewegt, so voranzugehen?

Stahlhofen: Die Situation war Wahnsinn. Mit meinem Freund Jason Wright haben wir damals in der Nähe von Bitterfeld einen „Schule ohne Rassismus“-Workshop gegeben, wunderten uns, warum so wenige Teilnehmer dort sind und wurden dann von einer Lehrerin darüber aufgeklärt, dass die alle zu Hause sind und versuchen, ihr Hab und Gut vor dem Wasser zu retten. Damals haben sich solche Meldungen noch nicht über Social Media verbreitet – und wir haben das tatsächlich nicht gewusst. Als wir dann an die Saale fuhren und genau vor meinen Augen ein Haus von der Welle mitgerissen wurde, war mir klar: Wir müssen da was machen. Am Anfang dachte ich mir, dass das ein schöner Abend im Capitol wird. Es war natürlich großartig, dass am Ende wirklich jeder zugesagt hat und wir so intensiv helfen konnten.

Mit Ihrer „Water Is Right“-Stiftung sorgen Sie in den trockensten Ländern für sauberes Trinkwasser, hier hat das Wasser aus kleinen Flüssen reißende Ströme werden lassen. Ist diese Flut ein Weckruf in der Klimakrise?

Stahlhofen: Wir befinden uns im Klimawandel. Und zwar ganz gewaltig. Gleichzeitig müssen wir darauf Acht geben, dass mit solchen Ereignissen kein Wahlkampf gemacht wird. Wir sind gut beraten, Wissenschaftlern zu vertrauen, was diese Fluten zu bedeuten haben – und ansonsten braucht es derzeit eine Schaufel in der Hand statt netter Statements. Feuerwehr, THW und Bundeswehr, die gerade Übermenschliches leisten, müssen gestärkt werden, um für solche Einsätze bereit zu sein – und zwar jetzt wie in der Zukunft. Was wir nicht vergessen dürfen: Hinter jedem dieser Menschen, die jetzt leiden, steckt ein ganzes Universum. Tausenden von Leuten ist die eigene Biografie vom Schulzeugnis bis zum Familienfoto vom Schlamm aufgefressen worden. Damit darf keine Politik gemacht werden.

Aus der Ferne versuchen Sie jetzt so gut wie möglich, Hilfe zu organisieren. Was können Sie mobilisieren und wie kann man Ihnen helfen, zu helfen?

Stahlhofen: Eines ist klar: Wasser spricht keine Sprache und Katastrophen sprechen alle dieselbe Sprache. Das heißt zum einen, dass wir ganz konkret helfen, indem unser Partnerunternehmen, mit dem wir sonst in Afrika die Wassertechnik organisieren, in die Eifel fährt, oder ein Team unseres IBC-Container-Herstellers Sonderladungen in die Krisenregion fahren lässt. Aber wir werden auch Gelder sammeln und in einigen Monaten schauen, wer bei den sonstigen Hilfen einfach durch das Raster gefallen ist. Das hat uns auch die Erfahrung von „Menschen am Fluss“ gelehrt: Es gibt Kindergärten, Schulen und Jugendclubs, die im Überlebenskampf vergessen werden. Für die wollen wir da sein – und dabei kann man uns unterstützen.

Was lernen wir am Ende aus Katastrophen wie diesen?

Stahlhofen: Wir spüren, dass die Kraft der Gemeinschaft funktioniert. Wenn Betroffene mit dem Nötigsten versorgt werden, sollen sie nicht als Erstes im Kopf haben, ob sie dafür etwas bezahlen sollen. Wenn vom Herzen gegeben wird, soll man das auch annehmen dürfen. Meine Erfahrung aus den letzten 15 Jahren ist: Wenn du dort hinkommst, wo das Elend herrscht, und mit den Menschen gemeinsam gestaltest, dann kannst du wirklich etwas bewegen.

Eine Neuauflage von „Menschen am Fluss“ ist derzeit Corona- bedingt ja nicht denkbar, aber welche Antwort kann diesmal aus der Quadratestadt kommen?

Stahlhofen: Eines habe ich gelernt: Der Mannheimer ist immer vorne, wenn es darum geht, etwas zu bewegen. Und auch jetzt brauchen wir wieder dieses Mannheimer Wir-Gefühl, das zeigt, dass wir zusammenstehen, wenn es darauf ankommt.