Brandursache noch unklar

Die Ursache für den Großbrand in einem Mehrfamilienhaus am Quadrat L 15 ist nach wie vor ungeklärt. Vier Personen kamen zur weiteren Behandlung ihrer schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Weitere erlitten Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas (wir haben berichtet). Das Wohnhaus gilt bislang als unbewohnbar, weshalb die Stadt Mannheim den Bewohnern ein Ersatzquartier besorgt hat.

Brandermittler des Kriminalkommissariats haben noch am Dienstagmorgen die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen. Der abgesperrte Brandort wurde hierfür beschlagnahmt. Ersten Erkenntnissen zur Folge entfachte sich der Brand in der zu diesem Zeitpunkt geschlossenen Gaststätte, wie die Polizei berichtet. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens eine Million Euro geschätzt. red/kur