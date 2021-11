Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen in einem leer stehenden Haus in Mannheim-Oststadt einen Brand gelegt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 3.30 Uhr in einem ehemaligen Autohaus in der Fahrlachstraße eine Holzpalette angezündet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen schnell eindämmen, sodass kein nennenswerter Sachschaden entstanden ist. Unabhängig vom Brand sei das betroffene Gebäude stark einsturzgefährdet.

