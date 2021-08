Mannheim. Die bei einem Brand am Freitagabend in Mannheim-Waldhof entdeckte männliche Leiche wird in den kommenden Tagen für eine Obduktion in die Heidelberger Rechtsmedizin gebracht. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, ermittelt das Kriminalkommissariat Mannheim nach wie vor nach der Brandursache sowie nach der Identität und den Todesumständen des unbekannten männlichen Leichnams. Mit Ergebnissen ist nicht vor Anfang kommender Woche zu rechnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1