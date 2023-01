Brand und schwerer Unfall

Am Sonntag hat es gegen 14.55 Uhr in der Tiefgarage im Lanz-Carré einen Fahrzeugbrand gegeben. Feuerwehrangaben zufolge war die Tiefgarage vollständig verraucht, es gab zwei leicht verletzte Personen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 26 Kräften von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr vor Ort, der Rettungsdienst mit zwölf Kräften. Der Brand war gegen 15.30 Uhr gelöscht. Die angrenzenden Gebäude, insbesondere Treppenräume wurden kontrolliert und entraucht.

Vorfahrt missachtet

Am frühen Sonntagmorgen ist zudem in der Neckarstadt eine Frau bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben stieß die 32-Jährige an einer Kreuzung der Hansastraße mit dem Wagen einer 20-Jährigen zusammen, in dem sich drei weitere Menschen befanden. Laut Polizei hatte die 32-Jährige die Vorfahrt der 20-Jährigen missachtet. Das Auto der 32-Jährigen geriet nach dem Zusammenstoß ins Schleudern und kam vor einer Hauswand zum Stehen. Nach Polizeiangaben erlitt sie Knochenbrüche und kam in die Klinik. Die vier Insassen des anderen Autos blieben unverletzt. red/dpa