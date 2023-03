Brand nicht in Lackiererei

Der Brand in einer Werkshalle im Industriegebiet in Friedrichsfeld am vergangenen Freitag sei vermutlich auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Das teilte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mit. Der Vorfall hatte einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst, rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Halle gilt seit dem Brand als einsturzgefährdet. In der ersten Meldung der Polizei war von einem Brand „in einem Autolackierbetrieb“ die Rede, so stand es dann auch im „Mannheimer Morgen“. Die Aussage trifft allerdings nicht zu. Sein Betrieb sei in keiner Weise betroffen gewesen, teilte der Inhaber dem „MM“ mit. Die Polizei bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass es nicht in dem Lackierbetrieb, sondern in einer Werkshalle gebrannt habe, in der sich eine Kfz-Werkstatt befunden habe. bhr

