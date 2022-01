Brand in Werkstatt auf Friesenheimer Insel - Fahrzeug in Flammen

Mannheim. Ein brennendes Fahrzeug in einer Werkstatt auf der Friesenheimer Insel in Mannheim hat einen Einsatz der Feuerwehr verursacht. Wie Brandretter mitteilten, wurde gegen 1.35 Uhr eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Mühlenstraße gemeldet. Der Brand wurde gelöscht, das Gebäude belüftet und umfangreich kontrolliert. Eine Person atmete Rauch ein und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Für die Nachlöscharbeiten, die sich bis etwa 4 Uhr hinzogen, musste die Werkstatt teilweise ausgeräumt werden.

