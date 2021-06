Brand in Seniorenwohnheim - keine Verletzten

Mannheim. In einem Seniorenwohnheim in Mannheim-Vogelstang ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Bewohner der Einrichtung rechtzeitig evakuiert werden. Verletzt wurde niemand. Ein Einrichtungsgegenstand im Bad eines Patientenzimmers war gegen 20.10 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Hierbei entstand geringer Sachschaden. Gegen 20.50 Uhr konnten alle Bewohner wieder unversehrt in die Räumlichkeiten zurückkehren. Lediglich ein Raum musste weiter gelüftet werden und kann derzeit noch nicht wieder genutzt werden.

