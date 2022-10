Brand in Schokolade verarbeitenden Industriebetrieb in Mannheim

Mannheim. In Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen, gegen 4.10 Uhr, in einem Schokolade verarbeitenden Industriebetrieb in der Neckarvorlandstraße ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr kam es während der Produktion zu kleineren Schwelbränden in der Röstanlage und dem Abluftfilter des Betriebes.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Anfangsphase des Brandes kam es im Bereich des Unternehmens zu einer Rauchentwicklung. Die Mitarbeiter hatten bereits vor Ankunft der Feuerwehr das Gebäude geräumt. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, um den Schwelbrand zu löschen, auch ein Löschboot war im Einsatz, um das Feuer in der Anlage am Neckarufer unter Kontrolle zu bekommen.

Die Produktmasse sei mit Schubkarren aus der Fabrik geholt worden, hieß es. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden war am frühen Morgen noch nicht bezifferbar. Die Feuerwehr führt in den nächsten Stunden noch Nachlöscharbeiten durch, bei denen schwer zugängliche Maschinenteile von dem Brandgut händisch ausgeräumt und abgelöscht werden.

Aufgrund des Brands kommt es vermutlich noch den ganzen Vormittag im Bereich Jungbusch und Innenstadt zu einer wahrnehmbaren Geruchsentwicklung nach angebrannter Schokolade.