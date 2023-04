Mannheim. Die Feuerwehr und die Polizei sind momentan aufgrund eines Brandes in einem Parkhaus in der Mannheimer Innenstadt im Quadrat C 2 im Einsatz. Nach Polizeiangaben ist das Feuer bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte sind noch vor Ort. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht.

Was den Brand in dem Parkhaus ausgelöst hat, war zunächst unklar.