Mannheim. In einer Gaststätte in T 6 in der Mannheimer Innenstadt ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Wie die Feuerwehr mitteilte, konnten die Einsatzkräfte das Feuer löschen. Personen wurden keine verletzt.

Feuerwehreinsatz in der Mannheimer Innenstadt. © Priebe

Alle Sperrmaßnahmen wurden laut Polizei aufgehoben. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.

